اقتصاد

“الغاوي” يبحث توفير السكن اللازم للشباب والفئات المحتاجة من خلال إعادة تفعيل العمل بمصرف الإدخار والإستثمار العقاري

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، اجتماعاً تشاوري مع وزير الشباب “فتح الله الزنّي”، ووزير الحكم المحلي ” بدر الدين التومي”، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

حيث تم خلاله إعادة تفعيل العمل بالمصرف والبدء في توفير السكن اللازم للشباب والفئات الأخرى المحتاجة، وأيضاً مراجعة التصور المعد من قبل مجلس إدارة المصرف بشأن الإقراض والإسكان الشبابي تمهيداً لاعتماده.

واختتم الاجتماع بتوجيه مجلس إدارة المصرف برفع وتيرة العمل بما يلبي طموحات فئة الشباب والمواطنين المحتاجين للحصول على سكن ملائم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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