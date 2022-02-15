البلدي جادو يستلم خزان مياه خرساني أرضي نفدته المؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة نقص المياه

جادو 15 فبراير 2022 (وال)- استلم المجلس البلدي جادو؛ خزان مياه خرساني أرضي بسعة 1000 متر مكعب الذي نفدته المؤسسة الوطنية للنفط، دعما منها لحل مشكلة نقص المياه، بتجميع مياه آبار المتلوي قبل ضخها للأحياء السكنية بالمدينة.

وحضر احتفالية التسليم عميد بلدية جادو عمر طابونة، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدايم، وممثلي شركات ريبسول، وأكاكوس للعمليات النفطية، وشركة الواحة، وشركة الحواري للمقاولات العامة، وعدد من موظفي البلدية، وأعضاء فريق العمل التطوعي لحل مشكلة نقص المياه، وأعيان المدينة.

وعقد اجتماع على هامش مراسم الاستلام والتسليم، تم خلاله مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة في تنفيذ محطة لضخ المياه داخل حقل الآبار، لحل مشكلة نقص مياه الشرب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها ائتلاف شركة ريبسول؛ قد زود المجلس البلدي جادو بعدد من المضخات الغاطسة والمضخات الطاردة وموانع التسرب ومولدات الكهرباء لتشغيل آبار المتلوي، وكذلك عدد من أنابيب (IPE) لربط الآبار بالخزان الذي تم إنشاءه. (وال)

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