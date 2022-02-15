اجتماع تقابلي لبحث التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية طرابلس وإدارة القضايا

عُقد اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الرقابة الإدارية طرابلس اجتماع تقابلي بين الهيئة وإدارة القضايا، وذلك بحضور كل من رئيس الهيئة سليمان الشنطي، ورئيس إدارة القضايا خليفة الجهمي، وعدد من المسؤولين بالجهتين.

حيث تم خلاله التأكيد على تفعيل عمل لجنتي التواصل بين الجهتين المشكلتين منذ عام (2019م) بشأن تبادل المعلومات والوثائق والإجراءات لوقائع الدعاوى القضائية والتحكيمية المنظورة بالخارج، وذلك تسهيلاً لإجراءات الإدارة في الترافع عن قضايا الحكومة، وتعزيزاً لدفوعاتها في قضايا التحكيم المتعلقة ببعض اتفاقات التسوية الصادرة عن بعض مسؤولي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وبما يكفل حصول الهيئة على كافة المستندات المتعلقة بالتحقيقات التي تباشرها في هذا الجانب.

كما أكدت الهيئة على تذليل كافة صعوبات الإدارة في استيفاء المستندات ذات العلاقة بهذا الملف من قبل الجهات الخاضعة لرقابتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجهات المقصّرة في تقديم المستندات المطلوبة من قبلها لتجنيب إلزام الدولة الليبية بمصروفات تلك الدعاوى، وحفاظا على المال العام .

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