عون يبحث بالسفارة القطرية مجالات التعاون الثنائي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس مع أحمد الكبيسي القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة القطرية لدى ليبيا.

وأكدت السفارة القطرية في ليبيا عبر حسابها على تويتر أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي. بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي سياق ليس ببعيد تتجه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها من سبع سنوات متأثرة بمخاوف حدوث غزو روسي لأوكرانيا يؤدي إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، إلى 95.73 دولار للبرميل. بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة، وذلك بعد أن سجل برنت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل. ليقترب من أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم. وفي ظل تسعير الأسواق للتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. والتي تعزز القلق حول شح المعروض في أسواق الطاقة. وذلك على الرغم من الجهود الدبلوماسية من جانب قادة منطقة اليورو. وبالأخص أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية وتحديداً الغاز الطبيعي الروسي.

وتسببت تصريحات الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.