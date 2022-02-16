تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 16 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 16 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.588 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.211 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2181 دينار، والليرة التركية 0.3371 دينار، والدولار الكندي 3.608 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2226 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2491 دينار، والدينار التونسي 1.5918 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4901 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 16 فبراير 2021: