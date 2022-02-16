“الإسكان والتعمير” تبحث مستجدات المشاريع التي يشرف عليها جهاز تطوير مدينة طرابلس

توجه كل من وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير “محمد الشريف” ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار “عبدالمنعم الزروق” يوم أمس الثلاثاء بزيارة إلى جهاز تطوير مدينة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس الجهاز “ميمن الشين”، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز .

وعلى هامش الزيارة عُقد اجتماع تم فيه مناقشة بعض الملفات المتعلقة باختصاصات الجهاز والمشاريع التي يشرف على تنفيذها، ومن أبرزها مشاريع المباني الآيلة للسقوط داخل مدينة طرابلس .

كما قدم الوكلاء كذلك النقاط المهمة فيما يخص المباني الآيلة للسقوط وعدد من المواضيع التي تخص عمل الجهاز .

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