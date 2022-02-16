اقتصاد

شركة البريقة توزع أكثر من 32 ألف أسطوانة غاز طهي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت شركة البريقة لتسويق النفط يومي الثلاثاء والأربعاء أكثر من 32 ألف أسطوانة غاز طهي، تم توزيعها على نقاط البيع لتغطية الطلب في السوق المحلية، في إطار توفير الخدمات للمواطنين.

وقالت الشركة، في بيانات حديثة نشرتها الأربعاء، إن الإدارة العامة للعمليات في المنطقة الوسطى والشرقية وزعت 8,470 أسطوانة على 28 موزعًا معتمدًا للبيع في مدينة طبرق.

وعملت إدارة العمليات في منطقة بنغازي على توزيع 23,870 أسطوانة غاز، على 61 موزعًا معتمدًا للبيع في بنغازي والمدن المجاورة لها.

وكانت الشركة قد خصصت، الأربعاء، 840 أسطوانة غاز طهي لتغطية الطلب في مدينة طرابلس وزعتها على أربع نقاط، على أن يتم استبدال الأسطوانة الواحدة لصالح المواطن بسعر دينارين.

 

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قناة 218 الليبية

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