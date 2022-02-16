قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي لتونس

أكدت الحكومة التونسية أن البنك الدولي سيُقرض البلاد نحو 400 مليون دولار؛ لتمويل إصلاحات اجتماعية بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.

وبيّن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، عقب اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

من جهته، أكد صندوق النقد أن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم مالي كبير.

وتسعى تونس إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في أبريل المقبل للحصول على برنامج تمويل لإنقاذ ماليتها العامة.

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