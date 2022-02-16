الخليج العربي للنفط تبحث التعاون مع كامكو العالمية للخدمات النفطية

شهد الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولين في شركتي الخليج العربي للنفط وكامكو العالمية للخدمات النفطية، عرض ومناقشة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية المتطورة.

وتتمثل هذه التقنيات في السرود الكهربائية المتقدمة المستخدمة في العمليات الاستكشافية والتطويرية وتقنيات سرود الآبار أثناء الحفر، بالإضافة إلى تقييم الطبقات ووصف المكامن باستخدام أحدث البرمجيات العالمية.

واتفقت الشركتان، خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء؛ على تنظيم عروض تفصيلية أخرى، والاستفادة من التقنيات المقدمة لشركة الخليج العربي للنفط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار البحث عن التقنيات الحديثة والمتطورة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لشركة الخليج العربي عبر منصة “فيس بوك”.

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