خاص.. مراسلات هامة من قبل مدراء أقسام الإصدار وفرع المركزي سبها لتوفير السيولة واستلام إحتياجاتهم منها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عدد من المراسلات من قبل مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ومديري الإصدار بغريان ومصراتة بالإضافة إلى نائب مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها .

حيث وجه مدير إدارة الإصدار ميلود الطاهر مراسلة إلى المدراء العامون بالمصارف ومطالبته لهم بمتابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة مع إمكانية زيادة سقف السحب للمواطنين بالأخص الفروع الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع إدارة الإصدار وأقسام الإصدار سبها ومصراتة وغريان للتنسيق معها لإستلام احتياجاتهم من السيولة وتزويد فروعهم بها .

كما راسل رئيس قسم الإصدار بمصراتة فروع المصارف العامة والمتخصصة بالمنطقة الوسطى وذلك لتقديم طلباتهم للحصول على سيولة نقدية لسد إحتياجات الفروع التابعة لهم مع رفع القيود على السحب النقدي.

كما وجه رئيس قسم اصدار غريان مراسلة لفروع منطقة الجبل الغربي وذلك لتقديم مقترحاتهم للسيولة اللازمة لسد احتياجات فروعهم منها .

ومن جهته راسل نائب مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها مدراء فروع المصارف وذلك لضرورة التواصل معهم وإستلام إحتياجاتهم من السيولة المخصصة لهم .









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