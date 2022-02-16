خلال زيارته إلى غرفة التجارة والصناعة بمدينة بنغازى.. “اللموشى” يشدد على دور القطاع الخاص كشريك هام في التنمية

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشى” بزيارة إلى غرفة التجارة والصناعة بمدينة بنغازى اليوم الأربعاء رفقة مدير الفرع، وكان فى استقبالهم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالمنعم السعيطي والمدير العام ومدراء الإدارات، وبحضور مدير فرع المنطقة الشرقية للهيئة “ناصر نجم” ومستشار الهيئة عبد الرحمن برقان.

وعلى هامش هذه الزيارة عُقد اجتماع أوضح خلاله “اللموشى” الدور المهم للقطاع الخاص وكذلك أهمية تطوير ميناء بنغازى ليكون رافد أساسي لاستراتيجة تجارة العبور، وكذلك ربطها بطريق العبور للعمق الأفريقي، وختم كلمته بالتشديد على دور القطاع الخاص كشريك هام في التنمية.

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