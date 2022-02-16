“القطراني” يؤكد على ضرورة تطبيق معايير الشفافية طبقاً للوائح والقرارات المعمول بها بالنظام المالي للدولة

اجتمع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” بصفته رئيس اللجنة المشكلة بقرار مجس الوزراء رقم 139 لسنة 2022م اليوم الأربعاء ، بحضور وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ووكيل وزارة التخطيط .

تناول الاجتماع مناقشة المعايير المراد إتباعها في توزيع مخصصات البلديات مع مراعاة الفروق بين البلديات في عدد السكان والرقعة الجغرافية واحتياجاتها لضمان العدالة في التوزيع .

كما أكد “القطراني” على ضرورة تطبيق معايير الشفافية طبقاً للوائح والقرارات المعمول بها بالنظام المالي للدولة بحيث تضمن صرف هذه الأموال وفق أوجه الصرف التي خصصت من أجلها لتنفيذ المشاريع الغير مستكملة والمشاريع المستحدثة في كافة البلديات.

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