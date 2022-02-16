“أبوجناح” يشدد بضرورة الوقوف على الاحتياجات الأساسية لإدارة المشروعات بوزارة الصحة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع موظفي إدارة المشروعات بوزارة الصحة.

تناول الاجتماع مناقشة سير عمل الإدارة والوقوف على الاحتياجات الاساسية لها، كما استعرض موظفي الإدارة التحديات التي واجهت استكمال تنفيذ بعض المشروعات منذ بداية جائحة كورونا .

حيث قدم خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها متابعة إنجاز المشروعات، وكذلك توفير الاحتياجات الضرورية ووضع الحلول المناسبة لسير العمل بالشكل المطلوب.

ومن جهة شدد “أبوجناح” على ضرورة الوقوف على الاحتياجات الأساسية لإدارات الوزارة عامةً ،وخاصةً إدارة المشروعات لدورها المهم في حل كافة الاشكاليات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ المشروعات، قائلاً ” إن حكومة الوحدة الوطنية تسعى جاهدة للرفع من مستوي معيشة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، وهذا لا يعنى عدم الالتفات للموظفين والعاملين بكافة القطاعات” ،واصفاً القطاع الصحي “بالإنساني” بالمرتبة الأولى ،والواجب الاهتمام بالعنصر البشري فيه من حيث تدريب كافة الكوادر في القطاع باعتبارهم العنصر المهم والفعال لتقديم الخدمات أمام المواطنين بالشكل الأمثل”.

وفي ختام الاجتماع أكد على التزامه بالأخذ بتوصيات الموظفين وحرصه للنظر في المقترحات المقدمة من قبل مهندسي الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ، معربًا عن تقديره للمجهودات التي تقدم من قبل الإدارة وموظفيها، حيث أنهم الداعم الأساسي والرئيسي لقطاع الصحة.

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