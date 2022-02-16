انخفاض جديد في المخزونات الأميركية يزيد من أسعار النفط بالأسواق العالمية

واشنطن 16 فبراير 2022 (وال) -شهدت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية “وول ستريت”، اليوم الأربعاء، ارتفاعا لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا أمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في (8) سنوات.



ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض جديد في المخزونات الأميركية حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم، ضمن تقرير وكالة الطاقة الأميركية الأسبوعي بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة (1.25) بالمئة إلى مستوى (93.32) دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند (92.18) دولار، وسجل أدنى مستوى عند (91.65) دولار للبرميل.

فيما صعد خام برنت بنسبة (1.3) بالمئة، إلى مستوى (94.54) دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند (93.34) دولار، وسجل أدنى مستوى عند (92.79) دولار للبرميل.(وال واشنطن) س خ.

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