استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أن ليبيا وافقت على استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل لديها لمدة سنتين.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي، إن “مدة العمل في ليبيا ستكون لعامين في القطاع الحكومي والخاص. وسيسمح للعامل الفلسطيني بإحضار عائلته معه وتحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج ليبيا”.

وأردف أن “فلسطين وقعت مع ليبيا 5 اتفاقات كان أهمها لاستقدام العمالة. وأخرى تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وجواز دبلوماسي وتعاون سياسي دبلوماسي بين البلدين”.

وأضاف أن “الاتفاق يأتي لتعزيز استقدام العمالة بين البلدين ووضع إطار قانوني للعمل في ليبيا”.

وتابع؛ أن “فرص العمل تأتي في ظل مرور ليبيا بمرحلة إعادة البناء، وسيكون جزء كبير منها لقطاع غزة”. مردفًا “ستتم المساواة بين العامل الفلسطيني، بنظيره الليبي، بنفس شروط العمل”.

وأشار «أبو جيش» إلى أنه “تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية لوضع المعايير والآليات والتفاصيل لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات، وستجتمع الأسبوع القادم”.