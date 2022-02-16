صحيفة أوروبية تكشف عن مشاركة حفتر في معاملات مالية غير مشروعة ووكالات دولية تتجاهل هذه الجرائم الاقتصادية

نشرت صحيفة modern Diplomacy الأوروبية أمس الثلاثاء إن قائد القوات المسلحة شرق البلاد خليفة حفتر مذنب في إرتكاب العديد من الجرائم الاقتصادية التي تضر بملايين الليبيين .

وأضاف الصحيفة إن الوضع في ليبيا يخلق عدداً كبيراً من العقبات أمام توحيد ليبيا والذي ضحيته ملايين المواطنين الذين أجبروا على معاناة نقص الماء والغذاء والكهرباء كما دمرت أكثر من مئة منشأة بنية تحتية حيوية معظمها لم يتم ترميمها بعد.

وأكدت الصحيفة إن خليفة حفتر يسيطر على عدد كبير من حقول النفط بالإضافة إلى إمدادات النفط غير المشروعة للسوق السوداء وبحسب تقديرات مختلفة فإن حفتر يتقاضى حوالي 400 إلى 700 مليون دولار شهريا والمقربين منه أيضاً يتقاضون بنفس هذه المبالغ .

وكشفت الصحيفة إن حفتر شارك في معاملات مالية دولية غير مشروعة كما تتجاهل الوكالات الدولية هذه التجارة غير المشروعة في النفط الليبي من خلال الشركات الوهمية علاوة على ذلك ينتهي المطاف بجزء كبير من النفط وبيعه في أسواق البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

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