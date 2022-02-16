“العكاري” يعلق على المراسلة التي تداولت اليوم .. ويقول: هذا ما نحتاجه

علق الخبير المصرفي مصباح العكاري على المستند المزور والذي ينص على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص مواجهة الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة ومطالبته مراسلته للبنك الدولي بالإسراع في منحهم قرض لتيسير دواليب الدولة بصورة عاجلة والذي تبين أنه غير صحيح ومزور .

حيث قال العكاري: للأسف الشديد دكاترة يدعون التخصص والفهم في سياسات المصرف المركزي يحللون في هذا المستند المزور نحتاج قليل من ترشيد الإنفاق الاستهلاكي إما الاقتراض الخارجي فنحن أبعد من نكون في حاجة إليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية