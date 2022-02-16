“المركزي” ينفي لــ218 توصيات الحصول على قرض من البنك الدولي

نفى مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي خلال تصريح حصري لقناة 218، صحة الرسالة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلب المحافظ “الصديق الكبير” من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، البدء بمفاوضات مع البنك الدولي بشأن الحصول على قرض لتيسير مصروفات العام الجديد.

وأضاف المصدر أن المركز المالي للدولة يُعد “جيداً”، إلى جانب احتياطي من النقد الأجنبي، الذي وصفه بـ”المريح” للسلطات التنفيذية في الدولة دون الكشف عن قيمته، إلى جانب استمرار تحقيق إيرادات من النفط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ليبيا ليس لديها أي ديون خارجية، مبيناً أن الدين المحلي بلغ مع نهاية السنة الماضية 150 مليار دينار تراكمت بسبب الانقسام السياسي، خلال السنوات الماضية وهي مصروفات موزعة بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة.

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