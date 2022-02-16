“الحبري” يشارك في اجتماع مجلس التخطيط الوطني لمناقشة مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة

قام نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” يوم أمس الثلاثاء بالمشاركة في الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس التخطيط الوطني بمدينة طرابلس ضم كلاً من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.

تم خلاله مناقشة مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة والذي سبق وأن أُحيل إلى البرلمان الليبي لمناقشته وإصداره بقانون، كما تم عرض المقترح الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي، وتم شرح المقترح وأهم المواد الذي تضمنه مشروع القانون والذي يسعى من خلاله البرلمان إلى إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، حيث وضعت عدد من المقترحات بشأن جدول مرتبات يضمن حياة المواطن .

كما تم ابداء جملة من الملاحظات التي سبق وأن تم مراعاتها في دراسة سابقة والتي أعدها مركز البحوث الاقتصادية ببنغازي في العام 2019م حيث خلصت إلى عدد من التوصيات .

وفي الختام تم الاتفاق على عقد جلسة حوارية بمركز البحوث الاقتصادية بمدينة بنغازي لإثراء النقاش وابداء المزيد من الملاحظات للاسترشاد بها في البرلمان لصياغة قانون ومقترح جدول المرتبات للعاملين بالوظيفة العامة .

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