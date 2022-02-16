وزير الصحة المكلف يشدد على الإهتمام بالبرامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» اجتماعاً، مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ «مصطفى كريمة» وعدد من مدراء فروع المنطقة الجنوبية.

تناول الاجتماع مناقشة آلية تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين، والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع، كما أطلع على الإحصائيات التي رصدتها وحدة الإحصاء بالجهاز حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المرافق الصحية المختلفة، حيث استعرض رئيس الجهاز التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع أكد “أبوجناح” على ضرورة وضع خطه استراتجية عملية وعلمية لتدريب الكوادر في الجهاز ،مشدداً على الإهتمام بالبرامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية.

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