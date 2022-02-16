“الشنطي” يتابع مع وزير المالية ضوابط ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” اليوم الأربعاء، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ، مدير إدارة المراقبين الماليين “علي مذكور” مدير مكتب شؤون وزارة المالية “المهدي بلقاسم” مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار “مختار العكرات ” .

تناول الاجتماع مناقشة الآليات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، وكذلك عرض نتائج متابعة الهيئة لملف الترشيحات الصادرة من قبل الوزارة، والملاحظات المسجّلة حيالها ومعالجتها.

حيث أكدت الهيئة على ضرورة التقيّد بالضّوابط القانونية، والاشتراطات الفنيّة الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الصّدد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء الأولويّة للمراقبين الماليين ومساعديهم الذين لم يتحصلوا مسبقاً على فرصة العمل على هاتين الوظيفتين بالخارج، إلى جانب معالجة أوضاع المراقبين الماليين ومساعديهم المتجاوزين للمدد القانونية لشغل هاتين الوظيفتين.

كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة بوزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (955) لسنة 2021م.

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