سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 17 فبراير 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 17 فبراير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 17 فبراير 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.92 و4.91.75 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.92.25 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.95 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.91.5 دينار

اليورو = 5.48 دينار

الجنية الإسترليني 6.54 دينار

الليرة التركية 0.36 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ212 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ247.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ282.8 دينار

كسر الفضة 2.45 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.05 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.06 “مصرف الوحدة” – *& “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.