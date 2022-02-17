البلدي طبرق يسلم مقر خاص بالجوازات النّفطية لمراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق

طبرق 17 فبراير 2022 (وال)- سلّم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” أمس الأربعاء، مقر خاص بالجوازات النفطية لمراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق “رجب سحنون”، ولرئيس قسم الخدمات “فتحي معزب”.

هذا وستساهم هذه الخطوة في إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية لشريحة كبيرة من المستخدمين في القطاع.

وبدوره، أشاد عضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل فرج احطيبة، بجهود المجلس التسييري؛ لوقوفه ودعمه للشركة في كل المجالات.

(وال ـ طبرق) أ ف/ ر ت

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