إيني: تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا ستُستأنف تدريجياً الخميس

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني إن تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا ستُستأنف تدريجياً يوم الخميس، بعد صيانة المنشآت في مجمع مليتة للنفط والغاز.

وأضاف موقع “فوربس” أن إيني أكدت في وقت سابق أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض تدريجيا اعتبارًا من 4 فبراير مع استمرار الصيانة حتى 19 فبراير، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة جاءت في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التأثير المحتمل للتوترات بين روسيا وأوكرانيا على تدفق الغاز إلى أوروبا.

وأشار الموقع نقلا عن وكالة رويترز للأنباء إلى أن التدفقات عبر خط أنابيب “جرين ستريم” الذي ينقل الغاز الليبي إلى إيطاليا تشكل 2.5% من إجمالي الطلب اليومي للبلدان الأوروبية، بينما تستورد إيطاليا أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز وتؤمن معظم إمداداتها من روسيا والجزائر.

ولفت “فوربس” إلى أن البيت الأبيض اتصل هذا الشهر بمنتجي الغاز، بما في ذلك ليبيا، بشأن زيادة الإنتاج في حالة تصاعد التوترات، في وقت ذكرت فيه وكالة بلومبرغ أن سوق الغاز الطبيعي العالمي ليس لديه قدرة إضافية كبيرة ولم يقل أي منتج أنه يمكنه استخراج المزيد في وقت قصير.

المصدر: موقع فوربس

