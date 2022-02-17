“صنع الله” يفتتح قسم النساء والولادة ومبنى إدارة جديد بمصحة النفط

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يوم أمس الأربعاء، بافتتاح مبنى إداري جديد وقسم النساء والولادة بمصحة النفط، بأحدث الأجهزة والمعدات، وبقدرة استيعابية تبلغ 60 سرير إيواء، وجناح عمليات جراحة عامة وتعقيم مركزي وعناية فائقة.

وخلال الكلمة التي ألقاها صنع الله، أكد على أن المؤسسة عازمة على استكمال المشاريع المتعثرة واستحداث مرافق جديدة، وأن مجلس إدارتها اعتمد قرار لإنشاء 3 مصحات في سبها واجدابيا وطبرق إضافة لمشروع إنشاء مصحة بنغازي، متأملاً استقرار الظروف واستمرار تدفق النفط، وتقديم الميزانيات اللازمة لقطاع النفط لكي يتسنى تقديم أفضل الخدمات لعامليه.

قام كذلك بجولة تفقدية، للمباني التي تم افتتاحها، ونبه في ختامها على أهمية المحافظة على هذا المرفق، وعدم إهمال أعمال الصيانة حتى لا تتفاقم آية مشاكل في حال حدوثها.

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