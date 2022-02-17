“المركزي” يرسل 120 مليون دينار لمصرفيْ التجاري والجمهورية ببنغازي

أفاد مراسل قنوات “218” في بنغازي بوصول 120 مليون دينار يوم أمس الأربعاء إلى مطار بنينا أرسلها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إلى فروع المصارف التجارية لتعزيز تغطية الطلب على الأموال من المواطنين بعد أيام من صرف مرتبات شهر يناير .

وخصصت السيولة المالية بالمناصفة بين إدارة المصرف التجاري الوطني وإدارة مصرف الجمهورية بواقع 60 مليون دينار لكل منهما، فيما تراوحت سقوف السحب في فروع المصارف التجارية بين 2000 و خمسة آلاف دينار للفرد.

وكان المصرف المركزي قد أرسل أكثر من 760 مليون دينار كسيولة نقدية لفروع مصارف المنطقة الشرقية منذ يناير 2022.

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