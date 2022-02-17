غرفة التجارة والصناعة والزراعة تنظم لقاء بين شركات الخدمات الطبية الليبية والشركات اليونانية

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يوم الأمس الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022م بتنظيم لقاء عمل عن بعد عبر منصة “الزووم” بين عدد من شركات الخدمات الطبية والأدوية والمعدات الطبية المنتسبة لها، وبين عدد من الشركات اليونانية.

ونتج عن مجمل هذا اللقاء حزمة تفاهمات وترتيبات للتعاون المستقبلي على مستوى عال من الجدية بين الجانبين.

وحضر من الجانب الليبي كل من : مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة “طارق السموعي” والمستشار “رمضان السنوسي ” ومجموعة من شركات الطبية (شركة نصف القمر للمعدات الطبية – شركة المتوسطة للخدمات الطبية – شركة المنهل لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية)

في حين كان على الجانب الآخر من مقر غرفة التجارة والصناعة أثينا كل من : نائب رئيس لجنة الإدارة لشركة فارماسست اليونانية تاناسيس أركونديكس مع مجموعة من شركات الطبية.

وأشار مدير المبيعات الدولية “مجموعة OFET للصناعات الدوائية” جورج سبيقوس إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن باقة الاتفاقات المبدئية التي أبرمت بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة أثينا خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من غرفة تجارة طرابلس إلى اليونان تضمنت اجتماعات وزيارات ميدانية للعديد من الشركات اليونانية الكبرى المتخصصة في صناعة الأدوية والمعدات الطبية .

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