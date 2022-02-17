“إيني” الإيطالية: استئناف تدفق الغاز من ليبيا لإيطاليا بعد توقفه بسبب أعمال الصيانة

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” إن تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا ستستأنف، الخميس، قبل الموعد المحدد، بعد أعمال صيانة غير مخطط لها لمنشآت في مجمع مليتة.

هذا وكانت مجموعة الطاقة الإيطالية أعلنت في وقت سابق أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض كمياتها من 4 فبراير وستنخفض إلى الصفر اعتبارًا من 5 فبراير، لكن في مذكرة نُشرت على صفحة الويب لشركة سوق الطاقة الإيطالية يوم الأربعاء، قالت إيني، إن التدفقات “ستستأنف تدفقات الغاز تدريجياً اعتباراً من 17 فبراير”.

وأضافت “إيني” أن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب التيار الأخضر الذي ينقل الغاز الليبي إلى إيطاليا تشكل 2.5٪ فقط من إجمالي الطلب الإيطالي اليومي، مشيرًا إلى أن إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز تحصل على معظم إمداداتها من روسيا والجزائر.

وتأتي أعمال الصيانة في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التداعيات المحتملة على تدفقات الغاز إلى أوروبا من أي صراع بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: “رويترز”