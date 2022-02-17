خطة حكومية جزائرية لدعم العاطلين عن العمل بـ 92 دولار شهريًا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن خطة الحكومة لدعم العاطلين عن العمل وتخصيص إعانة مالية تقدر بـ13 ألف دينار شهريًا أي ما يعادل 92 دولارًا على أن تدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد هي الأولى بعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز اقتصادات الباحثين عن العمل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين العموميين في الجزائر 20 ألف دينار شهريًاـ فيما سجل معدل البطالة في أحدث رصد حكومي 15%.

وكانت الجزائر قد علّقت مطلع الأسبوع الجاري الضرائب المفروضة على السلع التموينية وبعض الخدمات، في إطار تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة قيمة الدينار والحد من مستويات التضخم العام.

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