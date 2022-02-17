موقع فرنسي: هذا ما يتم دفعه سنوياً من قبل حفتر لشركة فاغنر الروسية المتورطة في ليبيا

ذكر موقع شالج الفرنسي اليوم الخميس إن فاغنر الروسية ليس لها وجود قانوني في روسيا وقد أنشئت هذه الشركة في عام 2014 من قبل جندي سابق في القوات الخاصة الروسية يدعى ديميتري أوتكين في حين يتم تمويلها ورعايتها من رجل الأعمال يفغيني بريجوزين الملقب ب طباخ بوتين .

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن فاغنر متورطة في انتهاكات في ليبيا وفق تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا موجه إلى مجلس الأمن في مارس عام2021 والذي أوضح إلى أن فاغنر تعمل بنظام مبهم من الشركات الوهمية من أجل إخفاء تورط يفغيني بريجوزين في الانتهاكات.

وأكد الموقع الفرنسي إن خليفة حفتر يدفع لها 200 مليون دولار سنوياً بحسب معلومات استخباراتية وفقاً للموقع .

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