منظمة بيئية تدعو الحكومات إلى تمويل المشروعات البيئية

دعت منظمة “بي تيم أند بيزنس فور نيتشر” الحكومات إلى إعادة توجيه الدعم الضار نحو مشروعات لحماية البيئة والمناخ محذرة من المخاطر الكبيرة الناتجة عن تدمير الطبيعة على الاقتصادات والمجتمعات.

وأكدت المنظمة، في دراسة أعدتها، أن حكومات العالم تنفق 1,8 تريليون دولار سنويًا على الأقل في مشروعات تؤدي إلى تدمير النظم البيئية والتغير المناخي وانقراض كائنات حية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ورصدت المنظمة، في تقريرها، النشاط الضار بالبيئة والذي يتم تقديمه للصناعات التي تقودها شركات الوقود الأحفوري والزراعة والمياه.

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي؛ فإن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي أو ما يعادل 44 تريليون دولار تتضمن أنشطة تعتمد على الطبيعة.

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