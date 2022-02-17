ميناء بنغازي يستقبل 680 حاوية سلع متنوعة

وصلت إلى ميناء بنغازي 3 سفن تجارية محملة بــأكثر من 680 حاوية سلع متنوعة، مستوردة لصالح القطاع الخاص والعام.

ودخلت إلى منطقة الرسو صباح الخميس الباخرة “ماي فيلد”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 176 حاوية.

كما سبق ذلك وصول الباخرة “أولقا اف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديترينيان”، تمهيداً لتفريغ حمولتها المكونة من 34 حاوية.

وكشفت إدارة مرفأ بنغازي في بيانات حديثة عن وصول الباخرة “أي اف ألدر”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة الرواد”، وعلى متنها 461 حاوية بضائع مختلفة.

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