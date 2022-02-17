إنتاج البريقة يقترب من ربع مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء اليوم الناقلة النفطية “مارلين سانتوري” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق. والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام ولم تحدد وجهتها .

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس إن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 240 ألف برميل، ويسير الإنتاج عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ويعتبر ميناء الحريقة من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. والذي تعول عليه المؤسسة الوطنية للنفط كونه يقع في خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق بسبب الأحوال الجوية .

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق 6 مليون برميل من النفط الخام خلال يناير الماضي 2022 .

والنواقل التي دخلت لرصيف الميناء هي “سيافوليت شحنت” شحنت مليون برميل إلى الصين. والنقالة “ماران هومر” شحنت مليون برميل إلى الصين.

كما دخلت الناقلة جورج اس وشحنت مليون برميل إلى إيطاليا، والناقلة نوردك فيغا وشحنت مليون برميل إلى بريطانيا.

إضافة إلى نيزوس كيوفونسي والتي شحنت مليون برميل إلى الصين، و”ايلاندرا اوسبري” شحنت مليون برميل ( 600 ألف إلى سانغورا و 400 ألف إلى هولندا ).

يشار أن ميناء الحريقة النفطي تم افتتاحه عام 1967 ويستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة ولم تسجل فيه أي حالات تلوث بيئي.

وقد بلغ عدد النواقل النفطية من افتتاحه حتى نهاية يناير الجاري 6882 ناقلة نفطية .