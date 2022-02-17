بعد توقف بداعي الصيانة.. “إيني” تستأنف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

تستأنف شركة إيني الإيطالية تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا -ابتداء من اليوم الخميس- وذكرت الشركة أن هذا الإجراء يأتي قبل الموعد المحدد بعد إتمام عمليات صيانة غير مخطط لها، لمنشآت داخل مجمع “مليتة” للنفط والغاز في غرب البلاد -وفقاً لما أوردته الشركة على موقع “JMI” .

وأعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية في وقت سابق، أن كميات تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض كمياتها من 4 إلى الصفر ابتداء من 5 فبراير، لكنها أوضحت في مذكرتها يوم أمس الأربعاء أن التدفقات ستستأنف تدريجياً حسب الموعد المحدد.

وأوضحت “إيني” أن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب “التيار الأخضر”، الذي ينقل الغاز إلى إيطاليا تُشكل 2.5٪ فقط من إجمالي الطلب الإيطالي اليومي، في إشارة إلى أن إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز تحصل على معظم إمداداتها من الجزائر وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الصيانة في مجمع مليتة، تأتي في وقت تتزايد فيه التخوفات بشأن أي تداعيات محتملة على تدفقات الغاز إلى أوروبا، في حالة نشوب حرب في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

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