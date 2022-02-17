رئيس أوبك يتوقع زيادة في أسعار الخام قريباً

رجح رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” برونو إيتوا، أن تقفز أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف إيتوا في تصريح لقناة “العربية” الخميس، أن دول المنظمة وأوبك + يعملون للحفاظ على أسعار الأسواق العالمية، مبيناً أن زيادة ثمن برميل النفط ستؤثر على نسبة النمو الاقتصادي الدولي، والدول المستهلكة بشكل كبير.

وأشار رئيس ” أوبك” خلال التصريح ذاته، إلى نية البلدان الأعضاء بحث خطوات زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر مارس، والمتوقع أن يُقدر بــ400 ألف برميل يومياً.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد قفزت مطلع الأسبوع الجاري إلى أكثر من 96 دولاراً للبرميل، مدفوعةً بالأزمة الأوكرانية الروسية، قبل أن يتراجع السعر إلى حدود 92 دولاراً للبرميل في تعاملات الخميس

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