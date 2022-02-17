اقتصاد

“الخليج العربي” تستعد لتشغيل 5 آبار نفطية معطلة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الفرق الفنية التابعة لإدارة العمليات والصيانة والمصافي في شركة الخليج للنفط، بإدخال البئر رقم “جي 299” في حقل النافورة على الخطوط الإنتاجية بقوة 1100 برميل يوميا.

وقالت إدارة العمليات في “الخليج العربي” عبر حسابها في فيسبوك، إن إعادة البئر -الواقع في منطقة التعاقد 91- للعمل، جاءت عقب الانتهاء من الربط الكهربائي ضمن عملية صيانة شملت 5 آبار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة الخليج العربي، قد عقدت قبل أيام اجتماعات موسعة، مع شركة كامكو العالمية للخدمات النفطية، نوقش خلالها إمكانية الاستفادة من تقنيات السرود الكهربائية المستخدمة في العمليات الاستكشافية والتطويرية للآبار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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