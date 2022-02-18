هبوط أسعار النفط على وقع التوترات في أوكرانيا

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تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط اليوم الجمعة خلال الجلسة الآسيوية. لتشهد ارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية في أربع جلسات من الأعلى لها منذ أواخر سبتمبر 2014. وارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ الثالث من سبتمبر 2014.

وجاء هذا التراجع على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي. أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم في ظل تسعير الأسواق للتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والجهود الدبلوماسية لاحتواء أزمة ملف أوكرانيا. وتجنب غزو موسكو المحتمل لكييف. بالإضافة إلى تقدم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ما قد يعيد النفط الإيراني للأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أبريل المقبل 0.62 بالمائة لتتداول عند 92.41 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 92.98 دولارا للبرميل.

وكانت العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 92.97 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس القادم 0.76 بالمائة لتتداول عند مستويات 89.38 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.06 دولارا للبرميل.

واستهلت عقود نيمكس تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 90.04 دولارا للبرميل.