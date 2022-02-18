طوله 4400 كلم.. مشروع إنجاز خط أنابيب لضخ غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر

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اتفقت الجزائر ونيجيريا والنيجر على وضع خارطة طريق لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا والنيجر والجزائر بأوروبا.

والتقي وزراء الطاقة في النيجر كل من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بوزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو، ووزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا تيميبري سيلفا.

وتم بحث علاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، خاصة ما يتعلق بمشروع تجسيد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء المسمى (تي.اس.جي.بي). وسينقل الخط غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أنابيب البحر الجزائرية.

واتفقت الجزائر ونيجيريا في 2009 على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي قدرت تكلفته آنذاك بنحو 12 مليار دولار، بينما التقديرات الحالية ارتفعت إلى 20 مليار دولار.

وسيبلغ طول الأنبوب (4400 كلم)، على أن تمول حصة شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) من المشروع البنوك الجزائرية. بينما ستمول حصص الشركات الأخرى التي ستشارك في إنجاز المشروع بنوك من نيجيريا والنيجر.