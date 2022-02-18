اقتصاد

غرفة التجارة بطرابلس تبحث التعاون الطبي مع الشركات اليونانية

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس لقاء عمل مع عدد من الشركات اليونانية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية والأدوية والمعدات.

وتركز اللقاء، الذي عقد عبر “الإنترنت”؛ على بحث التعاون بين الشركات الطبية التابعة للغرفة والشركات اليونانية الممارسة لذات التخصصات.

ويأتي اللقاء ضمن جملة الاتفاقات المبدئية التي أبرمت بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة أثينا خلال الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة إلى اليونان، وتضمنت اجتماعات وزيارات ميدانية للعديد من الشركات اليونانية الكبرى المتخصصة في صناعة الأدوية والمعدات الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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