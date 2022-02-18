غرفة التجارة بطرابلس تبحث التعاون الطبي مع الشركات اليونانية

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس لقاء عمل مع عدد من الشركات اليونانية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية والأدوية والمعدات.

وتركز اللقاء، الذي عقد عبر “الإنترنت”؛ على بحث التعاون بين الشركات الطبية التابعة للغرفة والشركات اليونانية الممارسة لذات التخصصات.

ويأتي اللقاء ضمن جملة الاتفاقات المبدئية التي أبرمت بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة أثينا خلال الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة إلى اليونان، وتضمنت اجتماعات وزيارات ميدانية للعديد من الشركات اليونانية الكبرى المتخصصة في صناعة الأدوية والمعدات الطبية.

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