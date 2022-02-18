المباحث الجنائية: القبض علي عصابة من العمالة الوافدة تقوم بسرقة الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية

طرابلس 18 فبراير 2022 (وال)- قام عناصر جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية، وغرفة عمليات المنطقة الغربية سرية الشرطة العسكرية، باقتحام أحد أوكار عصابات قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية والمتسببين في إلحاق الضرر بالشبكة العامة للكهرباء.

وأوضح الجهاز أنه تم خلال هذه العملية القبض علي عدد (36 ) من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والإفريقية يقومون بسرقة وحرق الأسلاك، وكذلك ضبط كميات كبيرة من الأسلاك المختلفة قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وأشار الجهاز إلى أن عملية التحري والتحقيقات لا زالت جارية، لملاحقة المجموعات الأخرى. (وال)

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