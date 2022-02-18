تجهيزات لافتتاح قسم جوازات لموظفي مصارف المنطقة الشرقية

بحث مدير إدارة الموارد البشرية بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، رمزي آغا، مع مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح بوخريص، التجهيز والتنسيق لافتتاح قسم جوازات المصارف بالمنطقة الشرقية.

الاجتماع الذي جاء بتعليمات من نائب المحافظ علي الحبري، ناقش الترتيبات الفنية وتجهيز كافة الاحتياجات من قبل المصلحة لافتتاح القسم، كما تم تنسيق عمليات استقبال ملفات الموظفين بالقطاع المصرفي لاستخراج جواز السفر والبطاقات الشخصية لهم ولذويهم.

يشار إلى أن استخراج جوازات السفر الإلكترونية الجديدة للمواطنين، لا يزال يواجه العديد من المشاكل الفنية، الأمر الذي يؤدي لازدحام المواطنين أمام مراكز الإصدار.

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