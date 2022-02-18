خاص.. “أحمد عمار” يوضح لصدى حيال أخبار شراء سيارة أودي 2021 .. ويكشف تفاصيل ما يحدث

نفى رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة أكاكوس النفطية “أحمد عمار” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حيال اختلاسه مبلغ من شركة أكاكوس لقيامه بشراء سيارة أودي 2021 وتحميل شركة أكاوس فاتورة وقدرها 165 ألف دولار .

حيث قال “عمار” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية: لا صحة لما نشر وإنما هي هجمة رخيصة لسبب واحد وهو أن اسم احمد عمار طرح لرئاسة الموسسة في حال تغييرها و لاذنب لي في ذلك ولم أسعى لها.

وتابع بالقول: عملت بالقطاع لأكثر من 40 سنة والجميع يعرف من هو أحمد عمار على المستوى المهني والاخلاقي، وليس لدي ما اقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.

وتابع بالقول: تم شراء السيارة قبل قرار الاقالة بمدة وهي من ضمن سياسة الشركة وليس مخالف للقوانين واللوائح مضيفاً أن سيارة رئيس اللجنة والأعضاء أودي وسيارات مدراء الإدارات باصات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية