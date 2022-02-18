مجموعة السبع الصناعية تعتزم مناقشة الوضع في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد وكالة نوفا الإيطالية أن مجموعة السّبع الصناعية ستناقش الوضع في ليبيا خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده غدٍ السبت بمدينة ميونيخ الألمانية. بناء على طلب إيطاليا .

وأوضحت نقلا عن مصار دبلوماسية أوروبية، أنّ إيطاليا طلبت مناقشة الوضع في ليبيا. في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7»، وتم تلبية طلبها.

وتضم مجموعة السبع الدول التالية: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتعد مجموعة الدول الصناعية السبع، هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.

تأسست المجموعة رسميًا بالاستناد إلى القيم المشتركة كالتعددية والديمقراطية التمثيلية. منذ العام 2018.

وتستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية 317 تريليون دولار.

في حين نسبة 32% حتى 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و770 مليون نسمة تقريبًا أو 10% من سكان العالم.

ويعد معظم الأعضاء المجموعة هم قوى عالمية على مسرح الشؤون العالمية، ويرتبطون بعلاقات وثيقة متبادلة على الصُعد الاقتصادية، والعسكرية. والدبلوماسية.

وفي سياق ليس ببعيد تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط اليوم الجمعة خلال الجلسة الآسيوية. لتشهد ارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية في أربع جلسات من الأعلى لها منذ أواخر سبتمبر 2014. وارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ الثالث من سبتمبر 2014.