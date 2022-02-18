الدبيبة: ابتداءً من يوم الأحد القادم سنقوم بتوزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب في جميع أنحاء ليبيا

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال حفل 17 فبراير قائلاً: ابتداءً من يوم الأحد القادم سنقوم بتوزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب في جميع أنحاء ليبيا، كما سنبدأ بالمحتاجين أولاً وكل شاب سيأخذ قطعة أرض، حيث أن مصرف الإدخار سيتكفل بإعطاء قروض لبناء منازل فوق الأرض .

وأضاف بالقول: سنقوم بتوزيع 100 ألف شقة في المشاريع المتوقفة، وسيتم إعطائها للشباب، وكذلك إعطاء قروض لتكملة الشقق، مضيفاً بخصوص صندوق دعم الزواج مستمرً بدون إنقطاع .

وتابع بالقول: سأقوم بعمل تأمين صحي لكل الليبيين وعلى مراحل كما، سنبدأ بالكبار في السن أولاً حيث أن كل الليبين سيكون لهم عناية صحية وتأمين صحي بدون أن يدفع حق الأدوية والعلاج .

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