الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يستنكر عدم إدراج قطاعهم ضمن الزيادات التي أقرها الدبيبة

قام الاتحاد العام لعمال النفط والغاز ليبيا باستنكار ما تم التطرق إليه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم خلال حفل ثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب ما وود من الاتحاد أن “الدبيبة” أصدر عدة قرارات من ضمنها زيادة مرتبات القطاعات الأخرى ولم يتطرق إلى قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط.

كما طالبوا من الاتحادات الفرعية بالشركات الخروج والتعبير عن هذه التصرفات الغير مسؤولة من رئيس الحكومة والتي على اثرها سوف يكون للعاملين بقطاع النفط اجراءات تصعيدية تأثر على سير العمليات الإنتاجية بالقطاع.

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