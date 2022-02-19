ميناء مصراتة يستقبل شحنة وقود ديزل مستوردة من اليونان

وصلت إلى الرصيف النفطي في ميناء مصراتة ناقلات محروقات، تحمل على متنها وقود سيارات مستورد لصالح شركة البريقة لتسويق النفط.

ودخلت إلى منطقة الرسو، يوم الجمعة، ناقلة المحروقات “كونت قرين لاند”؛ تمهيداً لتفريغ حمولتها من وقود الديزل المقدرة بـ 35 ألف متر مكعب مستوردة من اليونان.

وسبق ذلك وصول الناقلة “ايمفر” للرصيف النفطي في مرفأ مصراتة، حيث أفرغت حمولتها من وقود البنزين المقدرة بـ 37مليون لتر.

وكانت ناقلة المحروقات “نورنت سولار” قد وصلت قبل أسبوع للأرصفة النفطية في المنطقة الحرة مصراتة، محملةً بأكثر من 19 ألف متر مكعب من وقود الديزل مستوردة من إسبانيا.

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