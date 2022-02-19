اقتصاد

الدبيبة يوجّه بوضع آلية للحصول على قطع أراضٍ وقروض سكنية

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزراء الحكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعدد من مديري ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية؛ بوضع آلية لتقديم الملفات للحصول على القروض السكنية وقطع أراضي للإسكان.

ونصّ خطاب الدبيبة على تشكيل لجان بالمناطق لتسلّم الملفات للبدء في إجراءات التخصيص، كما أصدر تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع وفق الضوابط الإدارية والفنية.

وأشار الخطاب إلى تخصيص 50 ألف قطعة أرض على مرحلتين على أن تشمل المرحلة الأولى توزيع 24 ألف قطعة ضمن برنامج الإسكان، إلى جانب تخصيص قروض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بحسب المتاح لدى المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك