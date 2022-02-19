الدبيبة يوجّه بوضع آلية للحصول على قطع أراضٍ وقروض سكنية

وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزراء الحكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعدد من مديري ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية؛ بوضع آلية لتقديم الملفات للحصول على القروض السكنية وقطع أراضي للإسكان.

ونصّ خطاب الدبيبة على تشكيل لجان بالمناطق لتسلّم الملفات للبدء في إجراءات التخصيص، كما أصدر تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع وفق الضوابط الإدارية والفنية.

وأشار الخطاب إلى تخصيص 50 ألف قطعة أرض على مرحلتين على أن تشمل المرحلة الأولى توزيع 24 ألف قطعة ضمن برنامج الإسكان، إلى جانب تخصيص قروض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بحسب المتاح لدى المصرف.

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