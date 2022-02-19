شركة البريقة: استمرار عمليات تزويد شركات التوزيع بالغاز والوقود

أنهت ناقة الوقود ” تازربو” تفريغ حمولتها من الوقود بخزانات مستودع رأس المنقار، التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وكشفت الشركة، في بيانات حديثة لها، عن مغادرة الناقلة “البرادلي ” منصة الرصيف النفطي بنغازي، بعد عملية تزويد مادة الديزل استمرت يومين متتالين.

وأظهرت البيانات استمرار عملية التفريغ من قبل الناقلة “أنوار أفريقيا”، المحملة بوقود البنزين بميناء طرابلس البحري، وأشارت الشركة كذلك إلى استمرار عمليات تزويد ها محطات التوزيع بباقي المناطق بشكل طبيعي.

يأتي ذلك في إطار عمل الشركة لتغطية الطلب المحلي على المحروقات، المتمثلة في وقود البنزين والديزل والغاز .

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