مصرف الادخار ينفي تحديد شروط الإقراض

نفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري، صحة ما يتم تداوله عن إعلان المصرف شروطاً ومتطلبات للإقراض، أو بدء استلام الملفات من المواطنين، مؤكداً التزامه بمبادرة الدبيبة بشأن الإقراض.

وأوضح المصرف في بيان، أن اللجان الوزارية المكلفة بهذا الشأن ستستأنف عملها ابتداء من يوم غد، لإعداد الملامح الرئيسية للإقراض، من حيث الشروط والمستندات المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها.

جدير بالذكر أن الدبيبة كان قد أكد في كلمة احتفالية بذكرى ثورة 17 فبراير يوم أمس الجمعة، البدء بإجراءات منح قروض سكنية للشباب وتوزيع قطع أراضي ابتداءً من يوم غد الأحد.

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