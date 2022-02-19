عمال “الهروج النفطية” يطالبون برفع المرتبات ويُلوّحون بالاعتصام

حذّر اتحاد عمال شركة الهروج النفطية التابع للاتحاد العام لعمال النفط، من الدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم المتعلقة برفع المرتبات وتحسين الأوضاع الوظيفية.

وتلا مستخدمو شركة الهروج اليوم السبت بياناً، طالبوا فيه الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط بتوفير الميزانيات المتعلقة برفع الإنتاج، وتدريب المستخدمين، بالإضافة لتفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67%، مع صرف العلاوة الإنتاجية والعلاوات الحقلية، ومنح علاوة تمييز للعاملين مع إرجاع التأمين الطبي الداخلي والخارجي والذي تم إيقافه في وقت سابق.

يُذكر أن قطاع النفط يعاني من مشاكل فنية ومالية تعرقل عمليات تطوير وزيادة الإنتاج، مع تصاعد الخلاف بين وزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله.

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